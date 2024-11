L’indagine, condotta dai Carabinieri della Stazione di Lamezia Terme Scalo, è scattata dopo la denuncia di una signora di 67 anni e ha portato all’arresto di quattro giovani tra i 20 e i 28 anni.

LAMEZIA TERME - Rubano una borsa ad una donna, utilizzano la carta di credito per effettuare diversi acquisti all’interno di un centro commerciale e vengono individuati ed arrestati. E’ successo a Lamezia Terme. L’indagine condotta dai Carabinieri ha portato all’arresto di quattro giovani tra i 20 e i 28 anni. Si tratta di F.C., 27 anni; F.B., 28; A.A., 20, e una donna, G.G., 27 anni.

Le indagini. Teatro della vicenda un centro commerciale di Maida. E' qui che una donna di 67 anni aveva denunciato il furto della borsa. La signora aveva descritto tutto, evidenziando che in borsa c'erano anche i soldi della pensione. Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri che inizialmente si sono concentrate sull'analisi dei movimenti della carta postmat della vittima, dalla quale veniva riscontrato come, nella stessa giornata, prima che la carta venisse bloccata, vi fossero stati prelievi su Lamezia e acquisti presso alcuni esercizi del centro commerciale per un valore intorno a circa 2000 euro. Dalla visione di numerosi sistemi di sorveglianza, con la raccolta di alcune testimonianze e dalle descrizioni della vittima si e' riusciti ad individuare l'autore del furto e quello dei prelievi, dei tentati prelievi e degli acquisti effettuati.

Le accuse. Da qui l'ordinanza nei loro confronti per i reati di furto aggravato, ricettazione, indebito utilizzo di carta di credito altrui in concorso, e, uno solo, anche la violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In due sono finiti in carcere, gli altri due ai domiciliari.