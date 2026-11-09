Da marzo 2027 Lamezia Terme sarà collegata a Kassel, scalo che nei primi nove mesi dell'anno ha registrato appena 10.099 passeggeri. Insieme alla Calabria, la compagnia irlandese punta anche su Palma di Maiorca

La Calabria si prepara a entrare nella programmazione di un aeroporto che, in Germania, è quasi un caso a sé: Ryanair collegherà Kassel a Lamezia Terme con due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì, a partire dalla primavera del 2027. Il primo collegamento è previsto per il 29 marzo, con operatività fino al 29 ottobre. Una nuova rotta che mette in relazione il territorio calabrese con uno scalo che nei primi nove mesi dell'anno ha registrato appena 10.099 passeggeri, risultando il meno frequentato del Paese, come rileva Repubblica.

Un aeroporto lontano dai grandi numeri, dunque, ma che la compagnia irlandese ha deciso di inserire nella propria rete. Insieme a Lamezia Terme, da Kassel sarà possibile volare anche verso Palma di Maiorca, altra destinazione turistica. La scelta, secondo quanto emerge dalle informazioni disponibili, sarebbe stata favorita da incentivi economici della società di gestione e da costi operativi contenuti.

Kassel, lo scalo con appena 10mila passeggeri

L'aeroporto si trova nella Germania centrale, a circa 16 chilometri dalla città di Kassel. I suoi numeri raccontano le difficoltà di uno scalo che fatica a ritagliarsi uno spazio nel mercato del trasporto aereo tedesco. Nel 2024 il bilancio avrebbe registrato una perdita vicina ai cinque milioni di euro.

La proprietà è pubblica e il principale azionista è il Land dell'Assia, che detiene il 68% delle quote. La ricerca di nuovi collegamenti e di un aumento del traffico rappresenta quindi una necessità anche per una società di gestione chiamata a fare i conti con risultati economici negativi.

Il collegamento con la Calabria e il bacino dei viaggiatori

La posizione dello scalo, tuttavia, può offrire qualche opportunità. Kassel è collegata in autobus alla stazione ferroviaria di Kassel-Wilhelmshöhe, servita dai treni ad alta velocità. Il bacino potenziale non si limita alla città e all'Assia: può comprendere anche aree vicine come la Bassa Sassonia e la Turingia, dove risiedono anche comunità di italiani.

Per la Calabria, il nuovo collegamento potrebbe intercettare sia chi vuole raggiungere parenti e amici, sia i turisti tedeschi interessati alle località della costa tirrenica. Da Tropea a Capo Vaticano, il territorio dispone di destinazioni conosciute e frequentate anche dal mercato turistico tedesco.

Niente aereo basato a Kassel: sarà utilizzato un Boeing da 189 posti

Ryanair non prevede di basare stabilmente un proprio aeromobile nell'aeroporto tedesco. Per operare le due rotte utilizzerà, nei giorni programmati, un Boeing 737-800 con una capacità di 189 passeggeri. Una soluzione che consente alla compagnia di servire le destinazioni senza sostenere i costi legati alla presenza permanente di un aereo nello scalo.

La nuova rotta Kassel-Lamezia Terme entrerà dunque in funzione il 29 marzo 2027 e resterà attiva fino al 29 ottobre. Per la Calabria si aggiunge un ulteriore collegamento con il mercato tedesco, mentre per l'aeroporto dell'Assia la scommessa è quella di aumentare il traffico e valorizzare uno scalo che finora è rimasto ai margini del sistema aeroportuale nazionale.