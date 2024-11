Francesco Chirico

Vincitore di concorso alla Regione Calabria dodici anni fa, perde il posto per annullamento dell’esame. Uno scherzetto costato 4 anni e 4 mesi di disoccupazione senza stipendio. Oggi finalmente i Tribunali gli danno ragione e lui rivuole i soldi persi per non aver lavorato. Chiede di essere trattato come gli altri dipendenti regionali che prendono lo stipendio per non lavorare.