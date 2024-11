Diventare reporter e operatori televisivi, intervistare quei personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo che sembrano così lontani ed imparare a lavorare insieme sfruttando le nuove opportunità della comunicazione digitale.

Gli studenti dell’IIS “G. Marconi” di Siderno si trovano, in questi giorni, al Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme alla Dirigente Giuliana Fiaschè e ai professori Margherita Milanesio, Luciano Bonavita e Domenico Commisso per vivere insieme una nuova esperienza di vita, un progetto stimolante che regalerà loro ricordi che resteranno vividi per tutta la vita.

Il loro compito è quello di lavorare, direttamente dal Salone del Libro di Torino, come reporter per i canali di comunicazione digitali, la Marconi Web Radio e la Marconi Web Tv, intervistando i personaggi noti, i protagonisti del panorama culturale italiano e documentando in diretta gli eventi letterari della prestigiosa manifestazione, in particolare per quanto riguarda gli eventi che si svolgono all’interno del Padiglione della Regione Calabria.

Interviste, reportage e dirette social dal Salone del Libro

Il gruppo di giovani reporter si sta occupando di trasmettere in diretta sui canali social, a beneficio di tutti gli studenti dell’istituto calabrese, che anche a distanza potranno così seguire le attività del Salone e le interviste dei loro compagni di scuola ai personaggi più importanti del mondo della cultura.

L’esperienza - spiegano la dirigente e i docenti che hanno accompagnato il gruppo - è un’altra bella pagina del progetto di vista che gli allievi portano avanti, mettendosi in gioco con entusiasmo e spirito di iniziativa. Questi giorni saranno per i ragazzi un’importantissima occasione di crescita e di formazione, soprattutto grazie alla possibilità di entrare in contatto con i più apprezzati autori contemporanei, gli editori più importanti e tutte le novità del panorama culturale italiano.