Operativo il dispositivo di accoglienza disposto dalla Prefettura. Sono 564 gli immigrati a bordo della nave 'Vega'. Tra di loro 81 minori

REGGIO CALABRIA - E' arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave "Vega" della Marina militare con a bordo 564 migranti - 409 uomini, 74 donne e 81 minori - soccorsi nel Canale di Sicilia. A terra è operativo il dispositivo di accoglienza disposto dalla Prefettura con forze dell'ordine, autorità sanitarie e gruppi di volontariato. Parte dei migranti, che hanno detto di provenire da Siria e Sub Sahara, sarà ospitata in due strutture a Reggio, gli altri andranno in centri della provincia.