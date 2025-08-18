«I Spontanei hanno una sede! Si trova in via Gregorio de Laude a San Giovanni in Fiore. La sede è stata inaugurata l'11 agosto con la prima assemblea dei soci che abbiamo organizzato sotto forma di focus group con quattro temi: Aree interne e sviluppo del Mezzogiorno, Ambiente e territorio, Diritti di genere, Visioni. La discussione, molto partecipata e sentita, ci ha lasciato arricchiti. Cercheremo di fare tesoro delle idee, delle proposte e delle riflessioni emerse. Presto il calendario dei nuovi appuntamenti. Intanto grazie a tutte le associate e gli associati per la partecipazione. Ecco alcuni momenti della nostra inaugurazione». Una breve nota per annunciare l’apertura della nuova sede, “I Spontanei 2.0”, parte della “Meglio Gioventù” sangiovannese hanno inaugurato la nuova sede a due passi dalla maestosa Abbazia Florense.

Un gesto simbolico e un luogo di ritrovo per un gruppo di ragazzi sangiovannesi, residenti e non nella Città di Gioacchino, che già da alcuni mesi sono al centro della discussione con iniziative, cineforum e una partecipazione “attiva” nel Comitato Sila Salute Bene Comune, nato sui monti della Sila dopo la tragica morte del 48enne Serafino Congi lo scorso 4 gennaio. Una scelta di appartenenza e di “restanza” per un un’associazione che sin dalla sua nascita continua a voler campo i valori della solidarietà e della voglia di far conoscere la propria città e il proprio territorio. La sede in via Gregorio de Laude sarà il punto di incontro per gli associati… e i cittadini florensi!