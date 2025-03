In occasione del 103° compleanno della signora Carmela Diano, il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha fatto visita a una residenza sanitaria locale per consegnare all’anziana una targa di riconoscimento a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità.

«Mi sono commossa – ha dichiarato il sindaco Rosaria Succurro – e nei suoi occhi ho visto gioia, innocenza e dolcezza. La signora Carmela è una delle “nonne” della nostra città, una donna bellissima, esempio di forza, gentilezza, saggezza e voglia di vivere».

La targa, consegnata dal primo cittadino florense con grande partecipazione emotiva, riporta la seguente dedica: «Alla signora Carmela Diano, in segno di gioia e gratitudine per la sua vita, con gli affettuosi auguri dell’amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore e dell’intera città».

Rosaria Succurro ha voluto esprimere ammirazione e vicinanza per il traguardo straordinario raggiunto dalla signora Carmela e ha detto che «la lunga esistenza della centenaria rappresenta un patrimonio di memoria e valori per tutta la comunità». «Le siamo tutti vicini – ha dichiarato la Prima Cittadina di San Giovanni in Fiore – con affetto, riconoscenza e tanta felicità per questo giorno speciale. È una festa per la nostra città, sempre attenta alle persone anziane».