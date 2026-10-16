Il 17 e 18 ottobre la Pro Loco propone un convegno a Marina di San Lorenzo e la seconda edizione di “Pennellate di Luce” a Chorio, dedicata a San Gaetano Catanoso. In programma anche visite alla casa natale del santo, musica e premiazioni

La Pro Loco San Lorenzo 2024 invita cittadini, appassionati d’arte e amanti delle tradizioni a partecipare a due giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, della sua storia e delle sue eccellenze.

Sabato 17 ottobre, alle ore 16:00, presso il Salone parrocchiale di Marina di San Lorenzo, si terrà il convegno «Profumi di Calabria: il bergamotto di Reggio Calabria e il gelsomino nell’Area Grecanica». Un'occasione di incontro e approfondimento con esperti e studiosi per riscoprire il valore culturale, storico ed economico di due simboli della nostra terra.

Domenica 18 ottobre, a Chorio di San Lorenzo, sarà protagonista la seconda edizione di «Pennellate di Luce», concorso di pittura estemporanea dedicato a San Gaetano Catanoso, che quest’anno si ispira ai profumi e ai colori del bergamotto e del gelsomino.

La premiazione si svolgerà alle ore 18:30, presso l’Auditorium San Gaetano Catanoso, accompagnata dalla musica del gruppo Morea. La serata si concluderà con un momento conviviale.

Durante la giornata di domenica sarà inoltre possibile visitare la casa natale di San Gaetano Catanoso, luogo di grande valore spirituale e identitario per la comunità.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria e del Comune di San Lorenzo, intende promuovere le bellezze dell’Area Grecanica, creando occasioni di incontro e condivisione.

«Vi aspettiamo per vivere insieme due giornate all’insegna della cultura, dell’arte e dell’amore per la nostra terra», è l’invito della presidente della Pro Loco San Lorenzo 2024, Francesca Pizzi.