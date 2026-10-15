La mobilitazione contro il caro carburante e l’aumento dei costi. Nell’elenco degli organizzatori 17 punti di presidio tra porti, svincoli autostradali, raffineria e principali arterie stradali

La Calabria si prepara a cinque giorni di mobilitazione degli autotrasportatori. Da domani, venerdì 16 ottobre, e fino a martedì 20 ottobre, è previsto il fermo regionale proclamato da Fedralog Calabria, la Federazione autotrasporti logistica, per denunciare le crescenti difficoltà economiche del comparto. Al centro della protesta il caro carburante, l’aumento dei costi di gestione e tariffe di trasporto ritenute insufficienti a garantire la sostenibilità delle imprese.

Una protesta che punta a coinvolgere l’intero territorio regionale, con una rete di presidi distribuiti nelle cinque province calabresi. Nell’elenco organizzativo diffuso per la mobilitazione figurano 17 punti, dai principali snodi logistici alle uscite autostradali, fino alle aree industriali e agli incroci strategici per il trasporto delle merci.

Autotrasportatori, i presidi provincia per provincia

A Reggio Calabria due i punti indicati nella provincia. Il primo è il porto di Gioia Tauro, snodo fondamentale per la movimentazione delle merci. Il secondo presidio è previsto a Grotteria Mare, in corrispondenza dello svincolo della strada statale 682 Jonio-Tirreno.

A Vibo Valentia tre le postazioni riportate nell’elenco: Vibo Marina, lo svincolo di San Onofrio e Vazzano.

Catanzaro è una delle province con il maggior numero di postazioni. La mobilitazione interesserà l’area dell’aeroporto di Lamezia Terme e Marcellinara. Gli altri punti indicati sono Vena di Maida, Falerna, località Caraffa San Floro e Caraffa.

A Crotone un punto di presidio è segnalato in località Passovecchio.

A Cosenza i punti indicati sono Sibari-Frascineto-Villapiana: uscita autostradale; Statale 18, Santa Maria del Cedro-Tortora: tratto dell’Alto Tirreno cosentino, senza specificare il luogo di concentramento; Montalto Uffugo-Cosenza Nord-Rende: previsti circa cinquanta camion; San Lucido: protesta presso la rotonda. Guardia Piemontese (statale 18).