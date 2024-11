Attesa a San Lucido per l'apertura della Festa di San Leonardo in programma nella cittadina del Tirreno cosentino nel fine settimana, dal 4 al 6 novembre. Storicamente si trattava della Fiera del bestiame il cui periodo coincideva con i rituali religiosi in onore di San Leonardo a cui continua ad essere intitolata la piccola e particolare chiesetta situata a ridosso della scalinata detta Silica, che funge da raccordo tra il centro cittadino e la zona marina.

Sfilate e concerti

La cerimonia inaugurale è prevista per venerdì 4 novembre alle ore 15 e si svilupperà attraverso una sfilata di artisti e di bambini delle scuole, lungo i gradini che dalla parte storica conducono sulla costa, in cui si consumava la compravendita degli animali con relativa benedizione dei capi. A seguire alle ore 18 è in programma uno spettacolo musicale a cura di un gruppo folk di artisti locali. Nella giornata di sabato 5 novembre si aprirà invece la fattoria didattica con piacevoli intrattenimenti per i più piccoli. Nella serata alle ore 21 ancora spazio alla musica con il concerto degli Amakorà, freschi vincitori del Premio Nazionale Folk e World 2022 in Puglia L'iniziativa si concluderà domenica 6 novembre con una sfilata di cavalli tra le vie dedicate alla fiera e nelle strade del paese.

Stand e area food

La Festa di San Leonardo torna dopo due anni di stop grazie alla feconda collaborazione tra il comitato organizzatore e l'assessorato comunale al turismo. Numerosi gli eventi di contorno, con l’allestimento di un'area food, la sagra del baccalà, la birra artigianale sanlucidana, tante altre bontà tipiche del territorio e diversi stand di artisti, artigiani e commercianti.