Slitta a lunedì 21 settembre 2026 l’avvio delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado di San Lucido. A stabilirlo è l’ordinanza sindacale numero 69 del 9 settembre 2026, firmata dal sindaco Cosimo De Tommaso, alla luce delle condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate e dall’ondata di calore che sta interessando il territorio.

Il provvedimento dispone il posticipo dell’apertura e dell’inizio delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole presenti sul territorio comunale, comprese quelle statali e paritarie, pubbliche e private.

La decisione legata alle alte temperature

Alla base dell’ordinanza ci sono le valutazioni meteorologiche e i bollettini relativi all’attuale situazione climatica, che hanno evidenziato temperature particolarmente elevate e una condizione di calore ritenuta potenzialmente critica per la popolazione scolastica.

Nel documento, l’Amministrazione comunale sottolinea inoltre le caratteristiche degli edifici scolastici presenti a San Lucido. Le strutture, in considerazione anche della loro epoca costruttiva, non risultano attualmente dotate di sistemi di climatizzazione o di raffrescamento adeguati a fronteggiare temperature estreme.

Una situazione che, secondo quanto riportato nell’ordinanza, potrebbe determinare condizioni di disagio e rappresentare un potenziale rischio per la salute degli alunni e del personale scolastico, soprattutto per i soggetti più vulnerabili e per i bambini della fascia dell’infanzia e della scuola primaria.

«Una misura necessaria a tutela della salute»

La scelta dell’Amministrazione viene presentata come un provvedimento temporaneo e di carattere precauzionale, adottato per prevenire possibili conseguenze legate alla permanenza prolungata all’interno di ambienti scolastici surriscaldati.

L’ordinanza richiama, tra gli altri riferimenti normativi, l’articolo 54 del Testo unico degli enti locali, che attribuisce al sindaco poteri in materia di provvedimenti contingibili e urgenti finalizzati alla prevenzione e all’eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini.

In programma interventi sugli edifici scolastici

Nel provvedimento viene evidenziato anche l’impegno dell’Amministrazione comunale nella programmazione di interventi di efficientamento energetico, adattamento climatico e ammodernamento strutturale degli edifici scolastici. L’obiettivo è dotare progressivamente i plessi di soluzioni più adeguate per affrontare non soltanto l’attuale emergenza, ma anche la crescente frequenza di condizioni climatiche caratterizzate da temperature particolarmente elevate.

Le lezioni riprenderanno il 21 settembre

L’ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso ai dirigenti scolastici degli istituti presenti sul territorio comunale, alla Prefettura, all’Ufficio Scolastico Regionale, alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine territorialmente competenti e all’ASP.

Salvo ulteriori provvedimenti legati all’evoluzione delle condizioni meteorologiche, le attività didattiche nelle scuole di San Lucido riprenderanno regolarmente lunedì 21 settembre 2026.