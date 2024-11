“Un angolo di costa che sembra come scolpito da un grande artista”: nella classifica stilata annualmente da Skyscanner conquista un posto anche la suggestiva spiaggia dell’Arco Magno

Anche la Calabria tra le 15 spiagge più belle nella speciale classifica stilata annualmente da Skyscanner. Dalle spiagge dai dolci fondali che digradano, ideali per una vacanza al mare con i bambini, alle spiagge selvagge perfette per rilassarsi lontano dalla folla. Dalla Liguria alla Sicilia passando per la Sardegna le spiagge del nostra penisola si confermano tra le più belle del mondo.



E nella speciale classifica la società di prenotazioni voli e alberghi assegna un posto anche alla suggestiva spiaggia di San Nicola Arcella nel Cosentino che si piazza al dodicesimo posto. “Un angolo di costa che sembra come scolpito da un grande artista, che in questo caso prende il nome di Madre Natura. Sì perché qui si trova un arco scavato nella roccia di stupefacente bellezza, che ha dato il nome alla caletta: Spiaggia dell'Arco Magno. Questo mare – si legge nel sito - regala bagni rigeneranti in un'acqua smeraldina, passeggiate nella pietra e percorsi escursionistici unici come quello dell'Isola di Dino”.



Sul podio quest’anno Tonnarella dell'Uzzo, Riserva Naturale dello Zingaro in Sicilia, Cala dei Gabbiani, Costa di Baunei in Sardegna e Cala Feola, Ponza, Lazio. (m.s.)