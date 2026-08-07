Una straordinaria partecipazione di pubblico, ben oltre le più rosee aspettative, ha caratterizzato la serata dedicata a Ignazio Giunti, promossa dal Comune di Sangineto presso il Parco dell'Hotel delle Stelle. La proiezione del docufilm "Ignazio Giunti – La storia mai raccontata", diretto da Marco Gentili, alla presenza dello stesso regista e di Vittorio Tusini Cottafavi, nipote del campione e autore di numerose pubblicazioni dedicate alla figura dello zio e alla storia dell'automobilismo, ha rappresentato un importante momento culturale e identitario.

Ignazio Giunti, straordinario talento dell'Alfa Romeo e della Ferrari, considerato da molti uno dei futuri protagonisti dell'automobilismo mondiale, vide la propria carriera interrompersi tragicamente il 10 gennaio 1971 durante la 1000 Km di Buenos Aires. Per Sangineto, tuttavia, il suo ricordo va ben oltre l'impresa sportiva: il pilota Ferrari era profondamente legato alla comunità sanginetese, dove la famiglia possedeva storiche proprietà e dove trascorse numerosi periodi della propria vita.

Nel corso della serata, moderata dalla giornalista Nicoletta Toselli, il Sindaco Michele Guardia ha ricordato il valore che la memoria di Ignazio Giunti continua a rappresentare per la comunità locale, sottolineando come iniziative di questo livello contribuiscano a rafforzare il senso di appartenenza e a valorizzare la storia e l'identità del territorio.

L'Amministrazione Comunale ha in questi giorni ufficializzato il cartellone estivo "Sangineto in... Armonie", il programma di manifestazioni promosso dal dall'Assessorato al Turismo che accompagnerà cittadini e visitatori per tutto il mese di agosto Il Sindaco Michele Guardia dichiara: «La straordinaria partecipazione registrata in occasione della serata dedicata a Ignazio Giunti ci conferma che la comunità e i tanti ospiti presenti sul nostro territorio apprezzano iniziative culturali di qualità. Il cartellone "Sangineto in... Armonie" nasce proprio con questa finalità: offrire un programma capace di coniugare cultura, musica, natura, sport e valorizzazione delle nostre identità, coinvolgendo pubblici diversi e animando l'intera stagione estiva. Come Amministrazione abbiamo scelto di investire in un'offerta artistica ampia e qualificata, convinti che rappresenti uno strumento importante di crescita per la comunità e, al tempo stesso, un valore aggiunto per la promozione turistica di Sangineto.»

L'Assessore al Turismo Maria Rosa Midaglia aggiunge: «Con "Sangineto in... Armonie" abbiamo voluto costruire un cartellone ricco e variegato, capace di offrire appuntamenti di qualità sia alla nostra comunità sia ai numerosi turisti che scelgono Sangineto per le loro vacanze. Il programma comprende presentazioni di libri, concerti, eventi musicali al tramonto, iniziative nel centro storico, appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio e il progetto "La Cascata che Incanta".

Un ruolo di particolare rilievo sarà riservato anche agli eventi ospitati nella suggestiva cornice del Castello del Principe, uno dei luoghi simbolo del nostro paese, che accoglierà eventi ai grandi del cantautorato italiano.