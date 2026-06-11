Le dichiarazioni della deputata del Movimento 5 Stelle Marianna Ricciardi riaccendono il dibattito su uno dei problemi più gravi che affliggono il Servizio Sanitario Nazionale ovvero la carenza di medici, infermieri e personale specializzato.

La parlamentare punta il dito contro il Governo Meloni, accusandolo di aver scelto una strada che non affronta le cause profonde della crisi sanitaria italiana. Secondo Ricciardi, il ricorso a professionisti provenienti dall'estero, attraverso procedure straordinarie e deroghe al riconoscimento ordinario dei titoli, rappresenterebbe una risposta emergenziale che rischia di trasformarsi in una soluzione permanente. Il paragone utilizzato dalla deputata è particolarmente duro. «Per loro gli ospedali sono campi di pomodoro», afferma, richiamando il tema del lavoro sottopagato e della ricerca di manodopera disposta ad accettare condizioni che molti professionisti italiani considerano ormai insostenibili.

Al di là della polemica politica, il tema merita una riflessione approfondita. Negli ultimi anni migliaia di medici e infermieri italiani hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale o di trasferirsi all'estero. Turni massacranti, retribuzioni spesso inferiori rispetto ad altri Paesi europei, aggressioni nei pronto soccorso, carenza di organico e scarse prospettive di carriera legate a dinamiche clientelari hanno progressivamente reso meno attrattivo il lavoro nella sanità pubblica.

In questo contesto, in Calabria dove il “degrado e lo sfaldamento” della sanità è maggiormente avvertito dai cittadini, il reclutamento di personale straniero può certamente rappresentare una risposta immediata per evitare la chiusura di reparti e garantire servizi essenziali ai pazienti. Tuttavia, sarebbe un errore considerarlo la soluzione definitiva. Se il sistema continua a perdere professionisti italiani e a non investire sulla loro permanenza, il problema verrà semplicemente spostato nel tempo senza essere risolto.

La vera sfida è rendere nuovamente competitivo il Servizio Sanitario Nazionale. Ciò significa investire nelle assunzioni, migliorare le condizioni di lavoro, valorizzare economicamente le professionalità esistenti e programmare con lungimiranza il fabbisogno di personale. Significa anche aumentare il numero di borse di studio e specializzazioni e creare percorsi che consentano ai giovani medici di costruire il proprio futuro in Calabria e in Italia.

Il rischio denunciato da Ricciardi è quello di una sanità costruita sul principio del massimo risparmio anziché sulla qualità delle cure. Un rischio che non riguarda soltanto il Governo attuale, ma che affonda le sue radici in anni di tagli, blocchi del turnover, scelte politiche spesso orientate all'emergenza piuttosto che alla programmazione e che hanno portato la sanità pubblica nazionale e quella calabrese in particolare allo stato attuale.

I pazienti chiedono ospedali efficienti, personale qualificato e tempi di attesa accettabili. Per raggiungere questi obiettivi non basta reperire nuovi professionisti, italiani o stranieri che siano Ma occorre restituire dignità alle professioni sanitarie e attrattività a un sistema sanitario che rappresenta uno dei pilastri fondamentali dello Stato sociale.

La questione, dunque, non è solo la provenienza dei medici, ma le condizioni che spingono sempre più professionisti a lasciare il servizio pubblico, la regione o il Paese. Finché questo nodo non verrà sciolto, ogni intervento rischierà di apparire come un cerotto su una profonda ferita che continua ad allargarsi anziché essere ricucita.