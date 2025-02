Autotrasportatore trentottenne di San Giovanni in Fiore da anni collabora nei grandi tour internazionali. Per anni ha trasportato la logistica nei tour degli Italian Bee Gees, di Albano e Romina. Nel 2024 ha girato poi l’Italia con lo spettacolo “Michael the show” dedicato al re del pop Michael Jackson

A poche ore dall’inizio ufficiale della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo la “gigantesca” macchina della comunicazione è pronta a raccontare la settimana della canzone italiana. Una presenza “importante” con LaC che dalla riviera ligure farà a vivere le emozioni e il racconto della settimana sanremese a tutti calabresi. Una Sanremo in attesa con molti calabresi al lavoro, tra questi c’è il trentottenne Vincenzo Acciardi, autotrasportatore di San Giovanni in Fiore, che è partito domenica da Locri con un truck di una radio per raggiungere la cittadina ligure.

«Un viaggio “diverso” in un lavoro che di certo è tra i più sfiancanti. Arrivare a Sanremo – racconta Vincenzo – è stato emozionante, soprattutto per me che negli ultimi anni con la mia azienda ho partecipato a grandi tour internazionali nel trasporto della logistica».

Dopo svariati tour con Al Bano Carrisi e Romina Power, Vincenzo ha partecipato a oltre 90 concerti con gli “Italian Bee Gees” per due anni consecutivi nel 2023 e 2024. Decine di concerti estivi per la Calabria numerosi festival e come ultimo lavoro una tournée in giro per l’Italia con lo spettacolo “Michael the show” dedicato al re del pop Michael Jackson, con la partecipazione di Jennifer Batten e Jonathan Moffet.

«Un viaggio “diverso” che mi auguro – conclude Vincenzo – con il successo per la nostra Calabria. Sono qui per lavoro certo ma spero tanto che vinca il nostro Dario Brunori. È un grande cantante ma soprattutto è una gran bella persona, disponibile con tutti come ha dimostrato ieri sera con me».