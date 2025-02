Oggi, giovedì 13 febbraio, Carlo Conti presenta il terzo appuntamento del Festival. In gara 14 big, la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte e tanti ospiti: Duran Duran a Iva Zanicchi ed Edoardo Bennato

Dopo il secondo appuntamento della 75ª edizione del Festival di Sanremo, che ha svelato la top 5 della serata, torna questa sera, giovedì 13 febbraio, il terzo capitolo della kermesse musicale più amata d’Italia, in diretta dal Teatro Ariston. Carlo Conti darà il via allo spettacolo alle ore 20.40 su Rai Uno, affiancato da un trio di co-conduttrici d’eccezione: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Durante la serata, si esibiranno 14 dei 29 artisti in gara, ovvero quelli che non si sono esibiti nella serata precedente. Non mancherà il momento dedicato alle Nuove Proposte, con la proclamazione del vincitore tra i finalisti Settembre e Alex Wyse.

La scaletta dei 14 big in gara

Ecco i 14 artisti che saliranno sul palco I big della terza serata

Ecco, dunque, tutti i big in gara di questa terza serata del Festival.

1)Clara

2)Brunori Sas

3)Sarah Toscano

4)Massimo Ranieri

5)Joan Thiele

6)Shablo ft Guè, Joshua, Tormento

7)Noemi

8)Olly

9)Coma_Cose

10) Modà

11) Tony Effe

12)Irama

13)Gabbani

14)Gaia

Super ospiti e momenti imperdibili

La serata sarà arricchita da ospiti di eccezione. Sul palco saliranno i Duran Duran, che tornano a Sanremo a 40 anni dalla loro prima esibizione nella città dei fiori. La band britannica proporrà un medley dei suoi più grandi successi, tra cui Wild Boys.

Grande attesa per Iva Zanicchi, che riceverà il premio alla carriera e si esibirà con un medley dei suoi successi più amati. Edoardo Bennato presenterà il documentario Sono Solo Canzonette, diretto da Stefano Salvati e dedicato alla sua vita controcorrente, in onda il 19 febbraio su Rai 1.

Tra i momenti più emozionanti, ci sarà la partecipazione del Teatro Patologico di Barletta, un progetto fondato dall’attore e regista Dario D’Ambrosi, che trasforma la disabilità in una risorsa per il linguaggio teatrale.

La serata ospiterà anche sei protagonisti della nuova stagione di Mare Fuori, tra cui Maria Esposito, Domenico Cuomo, Giovanna Sannino e Giuseppe Pirozzi, in anteprima su RaiPlay dal 12 marzo e su Rai 2 dal 26 marzo. Inoltre, è previsto un collegamento in diretta con l’Amerigo Vespucci, che sta per approdare ad Alessandria d’Egitto.

Infine, il Suzuki Stage di Piazza Colombo ospiterà l’esibizione di Ermal Meta, mentre il Dopofestival - Tutti guardano Sanremo, condotto da Alessandro Cattelan, affiancato da Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo, accompagnerà il pubblico con commenti e retroscena direttamente dal Glass Box.

Come si voterà durante la terza serata?

A determinare le classifiche della serata saranno tre giurie:

Giuria delle Radio (50%)

Televoto del pubblico (50%)

Le classifiche saranno stilate solo per le prime cinque canzoni della serata, presentate al pubblico in ordine casuale.

Per la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte, voteranno:

Televoto del pubblico (34%)

Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%)

Giuria delle Radio (33%)

Come esprimere il voto?

I telespettatori potranno votare inviando il codice a due cifre abbinato a ciascun artista tramite SMS o chiamata da rete fissa:

894.001 da rete fissa

475.475.1 da mobile

Dove vedere il Festival di Sanremo 2025

Il Festival sarà trasmesso in diretta su Rai Uno, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K. Prima dell’inizio, alle 20.40, andrà in onda il consueto Prima Festival, condotto da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi, affiancati in esterna da Mariasole Pollio.

Per chi preferisce l’on-demand, tutte le puntate saranno disponibili su RaiPlay subito dopo la diretta, accessibili gratuitamente tramite PC, smartphone o app dedicata.

Non ci resta che attendere una serata ricca di emozioni, musica e sorprese!