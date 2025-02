Non è passata inosservata l’esibizione di Massimo Ranieri durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025. Il cantante, tra i più attesi della serata con il brano Tra le mani un cuore, ha attirato l’attenzione non solo per la sua interpretazione intensa ed emozionante, ma anche per un dettaglio insolito: il suo occhio destro era visibilmente rosso, iniettato di sangue, segno probabilmente di una rottura di un capillare.

Subito dopo la sua performance, il pubblico ha iniziato a chiedersi cosa fosse successo, e i social si sono scatenati. Su X (ex Twitter) molti utenti hanno condiviso dubbi, ipotesi e ovviamente battute sull’accaduto. «Ma cosa ha all’occhio Massimo Ranieri?», ha scritto uno spettatore, mentre un altro ha ironizzato: «Occhio rosso di Ranieri = occhio nero di Fedez. Coincidenze? Io non credo».

Altri commenti si sono spinti oltre, lanciando meme a raffica: «Le lenti a contatto nere di Fedez sono per ragazzi, il capillare rotto di Ranieri è roba da veri uomini». Una buona dose di sarcasmo che ha inevitabilmente trasformato l’occhio rosso del cantante in uno dei momenti più commentati della serata.

Una possibile spiegazione arriva dall’Ansa, che parla di una rottura di un capillare, probabilmente avvenuta poco prima dell’esibizione. Si tratterebbe dunque di un piccolo incidente senza gravi conseguenze, che però ha lasciato il segno durante la performance. Nessun problema per Ranieri, che ha comunque portato a termine la sua esibizione con la professionalità che lo contraddistingue, regalando al pubblico un’interpretazione impeccabile del suo brano in gara.

Non è la prima volta che Massimo Ranieri affronta piccoli imprevisti con grande classe e determinazione. La sua lunga carriera è costellata di momenti in cui ha dimostrato di essere un vero artista capace di andare oltre le difficoltà. Anche stavolta, l’episodio dell’occhio rosso sembra quasi aggiungere un tocco di autenticità alla sua performance, sottolineando ancora una volta la sua capacità di emozionare e conquistare il pubblico.

Tra chi si preoccupa per la sua salute e chi continua a creare meme sull’accaduto, una cosa è certa: Massimo Ranieri ha saputo trasformare anche questo dettaglio in un momento memorabile del Festival di Sanremo 2025.