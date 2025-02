L’esibizione del cantautore partenopeo durante la terza serata del Festival non convince il pubblico. In molti si chiedono se abbia avuto un problema tecnico o se la sua voce stia davvero perdendo forza

Edoardo Bennato è tornato a Sanremo 2025 come ospite speciale della terza serata, portando sul palco dell’Ariston la sua intramontabile Sono solo canzonette, uno dei brani più amati del suo repertorio. Tuttavia, l’esibizione del cantautore napoletano ha suscitato più di una perplessità tra il pubblico.

Subito dopo la performance, i social si sono riempiti di commenti che sollevavano dubbi sulla qualità dell’audio e sulle condizioni della voce di Bennato. Molti utenti hanno ipotizzato un problema tecnico con il microfono, mentre altri temono che il cantautore abbia ormai perso parte della potenza vocale che lo ha reso celebre.

«Ma Bennato non ha più voce? O è l’audio che fa schifo?», si chiede una telespettatrice su X (ex Twitter), preoccupata per il suo idolo.

Come spesso accade, non sono mancate le battute ironiche. Un utente ha commentato: «La voce di Bennato l’hanno rubata il Gatto e la Volpe», facendo riferimento a uno dei brani più iconici del cantautore.

Un altro aggiunge: «Dopo la sconcertante esibizione di #Bennato, anche l’autotune sta per rifarsi una verginità», facendo chiaramente intendere la sua delusione per la resa vocale del pezzo.

Non è chiaro se la performance sia stata compromessa da un problema tecnico o se si tratti di un naturale calo vocale legato al passare degli anni. In passato, Edoardo Bennato ha sempre mantenuto uno stile vocale energico e riconoscibile, ma gli anni di carriera e le numerose esibizioni live possono aver lasciato il segno.

Nonostante i dubbi sollevati dal pubblico, Bennato ha ricevuto comunque un caloroso applauso al termine della sua esibizione. In molti hanno preferito sottolineare la sua grandezza artistica e il suo contributo fondamentale alla musica italiana, lasciando intendere che un piccolo inciampo vocale non potrà mai oscurare una carriera lunga e ricca di successi.

La discussione sulla performance di Bennato sembra destinata a proseguire ancora per giorni. Da un lato c’è chi ritiene che l’esibizione non sia stata all’altezza delle aspettative, dall’altro chi difende il cantautore, sostenendo che piccoli problemi tecnici possano capitare anche ai più grandi.

Una cosa è certa: la voce di Bennato – che sia ancora potente o meno – continua a far parlare di sé, come ogni vero artista che lascia il segno.