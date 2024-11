L’ex concorrente del Grande Fratello Giuseppe Garibaldi continua l’opera di promozione del territorio calabrese cominciata all’interno della casa più spiata d’Italia. Pomeriggio, dalle ore 17:30, nel suo paese d’origine, Santa Cristina d’Aspromonte, suggestiva località pre-montana in provincia di Reggio Calabria, il comitato “Giovani Cristinesi”, di cui fa parte l’ex gieffino, organizza la sagra della castagna. Per chi volesse gustare il frutto simbolo dell’autunno e conoscere Garibaldi è l’occasione giusta. In Piazza Vittorio Emanuele II si potranno gustare castagne arrostite, carne di cinghiale e dolci tipici. Ci sarà anche la partecipazione del piccolo cantante di Melicucco Michele Bruzzese, diventato celebre nel talent show tv “The Voice Kids”. Numeroso il pubblico previsto in questa edizione della sagra, anche in virtù della popolarità acquisita dal trentunenne Garibaldi, che sui social conta del supporto di centinaia di migliaia di ammiratori.

Tra gli altri, sono attese anche più di 40 persone provenienti dal Nord Italia e dall'estero, che alloggeranno nelle strutture ricettive locali e nelle case ristrutturate dai ragazzi dell’organizzazione. Giuseppe, insieme al comitato “Giovani Cristinesi”, si sta prodigando per favorire il turismo in zona, e già dall’estate sta ospitando turisti a cui fa visitare le bellezze della regione. «Ci hanno scritto in tantissimi, ci aspettiamo il doppio delle persone dell'anno scorso – conferma Giuseppe ai nostri microfoni -. Sono contento che la mia popolarità stia servendo per far conoscere la nostra Terra. Insieme agli altri ragazzi del Comitato che vivono altrove, siamo rientrati a Santa Cristina per curare da vicino ogni particolare».

Giuseppe, attualmente, si è trasferito a Roma per seguire da vicino il sogno della TV. «Nella capitale sto già svolgendo degli studi di dizione – racconta Giuseppe -. So che non sarà facile e ci vorrà tanto impegno, ma voglio provare ad entrare nel mondo dello spettacolo. Sono consapevole che ci saranno alti e bassi, ma finché avrò forza ci spero, sempre mantenendo saldo il mio modo di essere». In questo periodo Giuseppe Garibaldi sarà ospite per la prima volta anche in due eventi all’estero: uno in Germania, a Francoforte, il 23 novembre, e l’altro in Svizzera, a Zurigo, il 30 novembre, dove presenterà una serata tipica calabrese.

Sui social è molto attivo nella vendita online di un proprio merchandising che piano piano si sta incrementando sempre di più, con nuovi progetti futuri anche sul punto di vista imprenditoriale.

Il giovane calabrese continua a guardare le puntate del Grande Fratello, il cui cast, quest’anno è composto da concorrenti vip e persone che non appartengono al mondo dello spettacolo.«Fa un effetto strano dall’esterno pensando che l'anno scorso ero là nella casa – spiega l’ex inquilino -. Lì dentro sono stato sempre me stesso, ma sto notando poca spontaneità tra i partecipanti di questa edizione. Li vedo troppo strutturati, come se seguissero un copione preimpostato».