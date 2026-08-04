Il canto dell’amore e della sua bellezza. In un connubio di sensazioni autentiche e uniche nel loro genere, si snoda una trama che coinvolge i sensi più puri dell’anima umana. Ed è proprio questo il filo conduttore di "5. Atto unico d’Amore’’. Piece teatrale che avrà come sfondo, il 26 agosto prossimo, la suggestiva cornice di Villa Giordanelli a Scalea, dove arte e ‘’amore’’ eterno si fondano in un tutt’uno.

La conferenza stampa

Nei mesi scorsi, il borgo marinaro di Scalea ha incantato i sensi dell’attrice Barbara Bricca che ha scelto la cittadina altotirrenica per presentare, nel tour estivo, l’amore nelle sue più pure sfaccettature. La bellezza di Villa Giordanelli e l’incanto di Palazzo dei Principi, culla del centro storico, faranno da sfondo ad un sublime cantico dell’anima. Ed è proprio nella culla della cultura scaleota, che l’8 agosto prossimo, alle ore 19:00, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento, patrocinato dal comune di Scalea, assessorato alla cultura, alla presenza del cast.

Il progetto Visioni d’autore

«Sono entusiasta piena di gratitudine – ha affermato l’attrice, Barbara Bricca. Scalea e Villa Giordanelli sono il luogo perfetto per accogliere la magia di ‘’5’’, sposando appieno il progetto “Visioni d’Autore” di Annalisa Alfano, affinché l’arte , la bellezza e la cultura siano sempre più vicini al cuore dei cittadini del mondo. Ringrazio Andrea Fama per aver accolto la nostra richiesta di rappresentare l’amore di ‘’5’’ nel suo giardino, sicura di uno straordinario successo per noi attori e per il pubblico che speriamo intervenga numeroso».

Drammaturgia poetica

‘’5. Atto unico d’amore’’ è incastonato in una drammaturgia poetica, scritta da Marco Corsi e Barbara Bricca, che narra la storia di Marilyn Monroe e Arthur Miller, di Coco Chanel e Boy Capel, con al centro della loro vicenda l’Essenza dell’Anima per eccellenza: “Chanel N 5’’. Attori di spessore che, grazie ad un lavoro intenso e certosino hanno messo in scena tutte le sfaccettature dell’amore in un’alchimia tra attori e pubblico. Simbiosi perfetta. Barbara Bricca, Gabriele Planamente, Adriana Gianin, Laura di Segni, con la partecipazione di Federico Sangiorgi, trascineranno il pubblico in un viaggio dell’anima più pura perché ‘5’ è amore, passione, abbracci, profumi inebrianti che sfoceranno, nell’ultimo atto con la consacrazione di una nuova coppia, Coco e Boy, interpretato dall’attore Blas Roca Rey. Un messaggio sublime che porterà ad aspirare alle stelle, credere in un sogno, vivere la pienezza, la bellezza e l’eternità dell’amore.

Le parole dell’assessore Alfano

«La cultura – ha affermato l’assessore al ramo, Annalisa Alfano – è, per me, soprattutto la capacità di creare connessioni: tra le persone, tra le arti, tra i luoghi e le emozioni. È anche per questo che sono particolarmente felice di accogliere a Scalea “5 – Atto unico d’Amore”, un progetto che attraverso il teatro e la forza della parola racconta uno dei sentimenti più universali e profondi dell’essere umano. Il percorso che stiamo costruendo con il marchio permanente "Visioni d'autore- Scalea Cultura" – continua Alfano - nasce proprio dalla volontà di fare della nostra città un luogo sempre più aperto alle diverse forme dell’arte e della cultura, capace di ospitare linguaggi differenti e di offrire al pubblico esperienze che non siano soltanto eventi, ma occasioni per emozionarsi, riflettere e sentirsi parte di qualcosa. “5 – Atto unico d’Amore” racchiude tutto questo. E lo fa in una cornice straordinaria come Villa Giordanelli, un luogo che aggiunge bellezza alla bellezza e che siamo felici di poter valorizzare attraverso un appuntamento di grande fascino.

Ringrazio gli autori, gli artisti e tutto il cast – prosegue l’assessore Alfano - per aver scelto Scalea e per aver deciso di condividere con il nostro pubblico questa storia così intensa. Un ringraziamento particolare ad Andrea Fama che, con sensibilità e passione, alimenta con preziose iniziative il programma culturale del territorio. Sono certa che sarà un viaggio capace di parlare al cuore di ciascuno di noi, perché quando l’arte riesce a raccontare l’amore nella sua forma più autentica, allora non è soltanto spettacolo: diventa emozione, memoria e, in qualche modo, eternità».