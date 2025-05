Primo dato: i lettori di LaC preferirebbero un papa italiano. Seconda evidenza: più del 50% dei partecipanti al nostro sondaggio vorrebbe che il prossimo pontefice fosse Matteo Zuppi. L’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei è in netto vantaggio nella rilevazione che il nostro network ha lanciato lo scorso 30 aprile. Zuppi è uno dei profili più in continuità con papa Francesco, dal quale è stato scelto come inviato in Ucraina: una figura pastorale, dialogante, tra quelle da tenere in conto in un Conclave che si annuncia molto indeciso.

Al secondo posto nel sondaggio troviamo Pietro Parolin, “ministro degli Esteri” di Bergoglio. Grande mediatore, ha un profilo internazionale e potrebbe essere la scelta giusta per affrontare la delicatissima fase geopolitica mondiale: si è espresso per lui circa il 22% dei nostri lettori.

Il podio si chiude con una delle figure più presenti sui social: con il 15% Luis Antonio Tagle è al terzo posto nella rilevazione di LaC. Figura di grande carisma per il cattolicesimo asiatico, Tagle è finito nel mirino in passato dopo la rimozione dalla presidenza di Caritas Internationalis nel 2022 per carenze gestionali e problemi di morale del personale.

Più staccati, al quarto e quinto posto, l’arcivescovo di Budapest Péter Erdő (meno dell’8%) e Jean-Marc Aveline, francese arcivescovo di Marsiglia con circa il 4% delle preferenze.

È ancora possibile votare fino alle 19 di domenica 4 maggio: ogni utente potrà esprimere una preferenza al giorno. I risultati parziali saranno visibili immediatamente dopo il voto e i risultati definitivi saranno resi noti su questa testata nella giornata di lunedì 5 maggio. Scegli insieme a noi il prossimo papa!