L'ex consigliere comunale cosentino del PSE ricorda Mario Bafaro, il giovane militante del Pd improvvisamente scomparso a causa di un infarto. Oggi alle 15:30 i funerali a Cosenza

Il ricordo di Giuseppe Mazzuca a Mario Bafaro, improvvisamente scomparso ieri:

«Oggi se n'è andato l'amico di una vita e con lui si è spenta anche una parte di me. La scomparsa di Mario lascia dentro di me un vuoto impossibile da colmare, un senso di impotenza e di vulnerabilità. Gli volevo bene come si fa con un fratello e ora che non c'è più si è liberato un posto che nessun altro potrà mai occupare. Adesso ho il rimpianto per non aver fatto tutto nel modo giusto, per non essere stato al posto giusto nel momento giusto e di questo ti chiedo perdono. Oggi è la fine di una parte della nostra vita insieme che non tornerà più ma è anche l'inizio di un bel ricordo che rimarrà per sempre in un angolo del mio cuore. Non ti dimenticherò amico mio di una vita. Che la terra ti sia lieve»

Lutto nel mondo della politica, scomparso Mario Bafaro