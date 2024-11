Un incendio, alimentato dal forte vento, è divampato nelle prime ore del pomeriggio nei pressi di una pineta di Cassano allo Jonio. Turisti in fuga

CASSANO ALLO JONIO (CS) - Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato in una pineta di Cassano allo jonio, nell’alto tirreno casentino. Tanta la paura tra i villeggianti che si sono allontanati dal campeggio. L'allarme è rientrato solo dopo che i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza sono riusciti a domare il fuoco. L'incendio ha avuto inizio in una pineta del litorale di Cassano allo Jonio. Le fiamme sono state alimentate dal caldo intenso e dal vento forte. Quando l'incendio si è sviluppato su un ampio fronte i responsabili del centro turistico hanno fatto allontanare gli ospiti per precauzione. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco ed un elicottero. Le fiamme sono state spente dopo alcune ore e gli ospiti della struttura turistica sono rientrati senza alcun problema