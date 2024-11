Per il Movimento 5 stelle ‘la Calabria peggio della terra dei fuochi’. Mentre il Sindaco di Fabrizia convoca un consiglio comunale straordinario per discutere dell’alta incidenza di tumori che potrebbero essere legati alla presenza dei rifiuti tossici.

VIBO VALENTIA - Le rivelazioni contenute nella documentazione desecretata dal consiglio dei ministri, non poteva che creare allarme e sconcerto tra la popolazione. Di Serra San Bruno soprattutto dove sarebbero stati interrati rifiuti tossici tra gli anni ‘80 e ’90. Ma cos’ altro c’è ancora da sapere. Quali altri segreti custodiscono le 9 mila pagine trascritte dal Sisde. Una domanda che in molti si stanno ponendo in queste ore. Ieri la questione è stata affrontata dal Prefetto che ha avviato una task force. Oggi interviene il movimento 5 stesse che definisce “la Calabria peggio della terra dei fuochi”. “Dalle verifiche che saranno eseguite - dichiarano i parlamentari grillini Dalila Nesci e Paolo Parentela - potrebbero emergere scenari tragici”. E poi c’è la rabbia del Sindaco di Fabrizio Antonio Minniti. Che da tempo denuncia l’alta incidenza di tumori e chiede l’avvio di indagini approfondite per tutelare la salute pubblica.