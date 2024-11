In Calabria le scuole riapriranno il 20 settembre 2021 e chiuderanno il 9 giugno 2022 (per 204 giorni di attività didattica), tranne che per le scuole dell’infanzia che chiuderanno il 30 giugno 2021. Lo ufficializza un decreto del presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì.

Il decreto, adottato nella giornata di oggi, fa riferimento a una nota con la quale l’assessore all’Istruzione e il dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura hanno comunicato queste date a una serie di soggetti tra cui il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, al presidente di Unioncamere regionale, al presidente dell’Anci e al presidente dell’Upi Calabria oltre che ai sindacati, soggetti che – si legge nel decreto – «non hanno rappresentato alcun contrario avviso».

Le date di inizio anno scolastico nelle altre regioni

Calabria e Puglia saranno le ultime a sentire suonare la campanella. Si parte prima nelle altre regioni:

Alto Adige 6 settembre

Abruzzo 13 settembre

Basilicata 13 settembre

Campania 15 settembre

Emilia Romagna 13 settembre

Friuli Venezia Giulia 16 settembre

Lazio 13 settembre

Lombardia 13 settembre

Liguria 15 settembre

Marche 15 settembre

Molise 15 settembre

Piemonte 13 settembre

Sardegna 14 settembre

Sicilia 16 settembre

Toscana 15 settembre

Trentino 13 settembre

Umbria 13 settembre

Valle d’Aosta 13 settembre

Veneto 13 settembre

LEGGI ANCHE:

Scuola, pronto il Piano per il rientro a settembre: ecco cosa prevede

Vaccini e scuola, la dirigente: «Sì, ma non obbligatorio. Green pass utile per i trasporti»