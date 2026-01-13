VIDEO | Nell’ambito dell’iniziativa organizzata da LaC Network in collaborazione con la Lory Volley, nel PalaSport i ragazzi dell’Istituto comprensivo Vespucci hanno intervistato atleti, dirigenti e rappresentanti delle istituzioni. Ecco com’è andata

Microfoni in mano, domande pronte e tanta voglia di raccontare. Al PalaSport di Pizzo, durante l’evento che ha unito sport, scuola e informazione, i veri protagonisti sono stati gli studenti dell’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci.

Continuiamo a parlare di scuola e torniamo ora sull’iniziativa “Scuola e sport incontrano l’informazione” promossa dal nostro network a Pizzo.

L’iniziativa, organizzata da LaC Network in collaborazione con l’Istituto e la Lory Volley, ha offerto ai ragazzi un’occasione unica: vestire i panni di giovani giornalisti, intervistare atleti, dirigenti e rappresentanti delle istituzioni. Curiosità, ascolto e passione si sono mescolati alla voglia di comunicare, trasformando la giornata in un’esperienza educativa e formativa.

Gli studenti hanno imparato sul campo cosa significa fare domande efficaci e hanno scoperto come il giornalismo possa diventare uno strumento potente per conoscere e valorizzare il territorio, offrendo al pubblico uno sguardo fresco e autentico, quello dei più giovani.

Vivi con noi l’intera giornata! Tutti i momenti, le emozioni e le voci dell’evento saranno trasmessi sabato 17 gennaio alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.