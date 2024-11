A fine mese riunione con i dirigenti scolastici calabresi per fare il punto della situazione. Al centro del vertice anche le dotazioni tecnologiche a disposizione degli istituti scolastici

CATANZARO - L'Assessore regionale alla Cultura della Regione Calabria Mario Caligiuri ha chiesto alla competente Direzione del Ministero della Pubblica Istruzione di indire una riunione in Calabria per fine mese con i dirigenti scolastici della Regione per fare il punto sullo stato di attuazione degli investimenti regionali sulla sicurezza degli edifici e le dotazioni tecnologiche delle scuole. "E' importante verificare a che punto si trovi l'attuazione - ha detto Caligiuri - dei consistenti investimenti che in questi ultimi anni non solo la Regione Calabria, utilizzando le risorse europee, ma anche il Ministero della Pubblica Istruzione, con i fondi nazionali, hanno indirizzato verso il miglioramento delle condizioni strutturali e didattiche delle scuole calabresi. Attraverso questi interventi sta gia' progredendo, e lo sara' ancora di piu' nel prossimo futuro, la qualita' dell'istruzione nella nostra regione".

La data dell'incontro e' stata fissata per il 30 giugno alle ore 10.30 presso la Fondazione "Terina" di Lamezia Terme alla presenza dell'Assessore Mario Caligiuri, del Dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione Anna Maria Leuzzi e del Direttore Generale Vicario dell'Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Mirarchi in rappresenta del Direttore Generale Regionale Marco Ugo Filisetti. I dirigenti scolastici interessati riceveranno un'apposita comunicazione con tutti i dettagli operativi.