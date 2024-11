Cinquanta tonnellate di tonno sequestrati e donati in beneficenza e multa salata per il titolare di una pescheria di Gioia Tauro.

GIOIA TAURO - Era privo della necessaria documentazione il tonno rosso sequestrato stamattina dalla Guardia costiera di Gioia Tauro in un esercizio commerciale. Nei confronti del titolare del negozio cui è stata contestata la violazione è stato elevato un verbale amministrativo per 4 mila euro. Il prodotto ittico sequestrato è stato donato in beneficenza ad istituti onlus della Piana di Gioia Tauro.