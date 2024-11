La troupe televisiva farà tappa nei piccoli comuni ionici in provincia di Cosenza: Roseto Capo Spulico e Rocca Imperiale

Trasferta in Calabria per "Sereno Variabile Estate", in onda domani sabato 8 luglio alle 13.30 su Rai2, alla scoperta di due piccoli comuni ionici in provincia di Cosenza, Roseto Capo Spulico e Rocca Imperiale. Si parte dalle spiagge di Roseto, bagnate da un mare cristallino su cui praticare sport nautici e gustare i piatti tipici, per proseguire nei vicoli del centro storico, un gioiello tutto da visitare.

!banner!





Addentrandosi nel pittoresco centro storico e passando in un strettissimo passaggio chiamato Vicolo degli innamorati, Osvaldo Bevilacqua giungerà in una piazzetta per ascoltare l'esibizione di alcuni giovani fisarmonicisti in brani tradizionali. Raggiunta Rocca Imperiale, località famosa per la coltivazione dei limoni IGP, la troupe di Sereno Variabile salirà infine sui bastioni e nella piazza d'armi della fortezza federiciana che domina il piccolo centro storico. (AGI)