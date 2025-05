In Calabria, secondo l’ultima relazione ufficiale del ministero della Salute risalente al 2023, sono 7108 i celiaci diagnosticati. La legge regionale in vigore dal 2012 per garantire una migliore assistenza ai cittadini affetti da malattia celiaca, tra cui l'utilizzo di documenti di spesa, per le forniture di prodotti senza glutine a carico del Servizio Sanitario Regionale, ha iniziato a essere attuata soltanto dieci anni dopo portando beneficio ai celiaci calabresi.

Dunque la strada è ancora lunga ma qualche risultato è stato conseguito. «Resta necessaria l’opera di sensibilizzazione della comunità e anche quella dei medici di base. La celiachia, malattia autoimmune multifattoriale, esattamente da 20 anni malattia non più rara ma cronica, è condizione con la quale si può convivere serenamente e non uno stigma». Lo ha sottolineato Anna Cannizzaro, consigliera nazionale della federazione Celiachia, past president dell’Aic Calabria, ospite del format A tu per tu presso gli studi del Reggino.it.

Continua a leggere e guarda il video su IlReggino.it.