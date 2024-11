Il tour dell’iniziativa, realizzata dalla Fondazione Ania in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, si aprirà a Reggio Calabria

Combattere i "killer della strada" attraverso un'opera di formazione rivolta agli studenti delle scuole superiori. Parte domani e venerdì dalla Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria l'edizione 2016 di "Caserme aperte alla Sicurezza Stradale", iniziativa realizzata dalla Fondazione Ania in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri.

E' la prima di cinque tappe nelle caserme di altrettante città italiane, nelle quali saranno coinvolti oltre 800 studenti dai 14 ai 19 anni, che saranno impegnati in lezioni teoriche tenute dai carabinieri dei reparti impegnati nel controllo stradale, test al simulatore di guida e prove pratiche con scooter su un circuito che verrà realizzato all'interno delle caserme prescelte.

Il progetto, è scritto in una nota, nasce perché l'incidentalità stradale è la prima causa di morte tra i giovani. Nel solo 2015, secondo i dati provvisori diffusi da Aci-Istat, una vittima della strada su cinque aveva meno di 30 anni: un totale di 697 ragazzi hanno perso la vita a causa degli incidenti stradali. Particolarmente grave, poi, la situazione degli utenti deboli della strada e, in particolare, quella che coinvolge i motociclisti: sempre nel 2015 sono stati 875 quelli che hanno perso la vita sulle strade italiane. Guardando alla situazione della provincia di Reggio Calabria, nell'ultimo anno le vittime totali sono state 24, e quelle al di sotto dei 30 anni sono state 8. "Gli ultimi dati sull'incidentalità stradale che coinvolge i giovani - spiega Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania - indicano una diminuzione nel numero delle vittime under 30, nonostante il numero totale dei morti sulle strade sia aumentato dopo oltre un decennio di costante diminuzione. Questo non ci deve assolutamente far pensare di aver vinto la battaglia, ma ci deve spingere ad insistere nelle attività di formazione".

Dopo Reggio Calabria, "Caserme aperte per la sicurezza stradale" farà tappa a Campobasso (17 e 18 ottobre), Roma (20 e 21), Firenze (24 e 25) e si concluderà a Mestre il 27 e 28 ottobre. In ogni città la manifestazione durerà due giorni.