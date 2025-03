È stato inaugurato questa mattina il nuovo asilo nido di via Gandhi a Siderno, una struttura completamente rinnovata e pronta ad accogliere fino a trenta bambini dai 3 ai 36 mesi. La cerimonia, tenutasi con oltre un anno di anticipo rispetto alla scadenza fissata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha visto la partecipazione di numerose autorità locali, tecnici e cittadini.

Un’opera di riqualificazione attesa dalla comunità

Finanziata con 550.000 euro dal PNRR, la riqualificazione dell’asilo rappresenta uno degli importanti traguardi programmatici dell’attuale Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni. La struttura, moderna e luminosa, è stata concepita per rispondere alle esigenze delle famiglie e garantire un ambiente educativo di qualità per i più piccoli.

"È una giornata di festa per tutta la nostra comunità! Questo asilo nido non è solo un edificio, ma un simbolo del nostro impegno per le nuove generazioni – ha dichiarato il sindaco Fragomeni –. Grazie a chi ha lavorato per realizzarlo, ai progettisti, alla ditta esecutrice e a tutti coloro che hanno reso possibile l’apertura in tempi record. Siderno cresce, e crescono anche i giovanissimi Sidernesi!"

I protagonisti della cerimonia inaugurale

Alla cerimonia hanno preso parte il vescovo della diocesi di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, che ha benedetto la struttura, e la coordinatrice pedagogica della cooperativa Vitasì, Antonella Varacalli, che ha illustrato il progetto educativo dell’asilo. Presente anche tutta tra giunta, tra cui il vicesindaco Salvatore Pellegrino, che ha sottolineato l’importanza del servizio come supporto alle famiglie, e l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Teresa Floccari, che ha ricordato il percorso che ha portato alla realizzazione dell’opera.

Una struttura per il presente e il futuro

Con apertura dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, e un servizio di refezione, il nuovo asilo nido comunale di via Gandhi è pensato per favorire la formazione e il benessere dei bambini. Per l’anno educativo in corso, sarà operativo dal 17 marzo al 31 luglio, mentre dal prossimo anno il servizio partirà direttamente a settembre fino al luglio 2026. Questa nuova realtà si inserisce in un quadro di crescita e sviluppo per la città di Siderno, che dimostra di saper cogliere le opportunità offerte dal PNRR per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e investire sulle generazioni future.