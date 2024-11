È successo a San Giovanni in Fiore. Un piccolo gesto di solidarietà, una storia dal lieto fine non scontato

Un piccolo gesto di solidarietà sotto la neve. Una cosa che dovrebbe essere normale, ma che invece non lo è.

Lei è una donna straniera. È conosciuta perché fa piccoli lavoretti per sopravvivere, probabilmente ha con sé la famiglia. Vive in un centro della Sila, a San Giovanni in Fiore, uno di quei paesi in questo periodo abbondantemente imbiancati. Tanta neve… tutti a piedi! I servizi comunali non funzionano mai come si dovrebbe. Strade quindi impraticabili.

La signora attraversa a fatica una strada del centro, mentre ha ripreso a nevicare, è una strada in salita. Dietro di lei, ad una cinquantina di metri, un giovane del posto che fa la stessa strada a piedi per raggiungere casa. Alla donna, per prendere un fazzoletto dalla tasca del giubbotto, cadono per terra alcune banconote. Continua a nevicare. Lei continua a salire.

Il ragazzo trova per terra una serie di banconote, almeno 5, cadute dalla tasca della signora che lo precedeva di poco. Il ragazzo le raccoglie, chiama la donna, accelera e la raggiungere: “signora, le sono cadute queste per terra”. E gliele restituisce. La signora è incredula, controlla nella tasca del suo giubbino, non trova nulla. Si arrabbia e si commuove. Ha le lacrime agli occhi. Dice qualcosa al ragazzo, lo guarda negli occhi per fargli capire che è fortemente colpita dal gesto. Lui saluta e continua a salire. Lei rimane ferma per qualche secondo ancora.

Probabilmente era il suo reddito di cittadinanza, perché le banconote erano nuovissime.

I due procedono senza più incrociarsi. Alla scena hanno assistito due passanti dall’altra parte della strada. Che poi raccontano la storia. Bella e non scontata.

La neve aumenta la luce del giorno. Sembra quasi ci sia il sole. Una donna straniera è arrivata a casa. Giusto in tempo per preparare da mangiare ai figlioletti.

La neve è simbolo di purezza. “La neve faceva dimenticare la sporcizia, il fango e il buio della città”. La neve riesce sempre ad incantare