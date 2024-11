La Sila è stata presa d’assalto in questo mese di agosto. Un po’ come tutti gli anni, ma quest’anno è stato veramente qualcosa di incredibile.

E poi in un clima di festa, tantissime persone da tutta Italia hanno potuto godere l’aria più pulita del mondo e paesaggi di rara bellezza.

Scene come quella in foto, con una bambina di pochi mesi, Mia, con i genitori giovanissimi, Luana e Rosario, toccano molto, fanno emozionare: sembra quasi un piccolo presepe tra i boschi del Parco nazionale della Sila.

Uno scatto che sembra volerci dire che nonostante tutto, nonostante i mesi terribili del Covid, nonostante il clima impazzito, la vita non si arrende e non si arrenderà mai.

Con la certezza che questa bambina un giorno potrà dire che la vita è veramente bella da vivere, a qualsiasi costo, nonostante tutto.