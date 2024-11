Operazioni intensificate nel Golfo di Squillace dove domenica è scomparsa la piccola imbarcazione

SIMERI MARE (CZ) - Stanno andando avanti, al momento senza esito, le ricerche dei tre pescatori dilettanti di cui si sono perse le tracce nel tratto di mare tra Simeri e Sellia Marina, nel Golfo di Squillace, nel catanzarese. I tre, Angelo Tavano, 72 anni, imprenditore, Francesco Rania, 69, pensionato, e Giuseppe Parrò, 52, cuoco, sono usciti all'alba di domenica per una battuta di pesca, su una barca in vetroresina di circa 3 metri, spinta da un motore di 4 cavalli. I tre si sono avventurati in mare aperto. Non vedendoli rientrare, verso le 13 i familiari hanno dato l'allarme. E' subito partita l’operazione di ricerca coordinata dalla Capitaneria di porto di Reggio Calabria. Sono impegnate due motovedette ed un aereo della guardia costiera, oltre a elicotteri di polizia, carabinieri e guardia di finanza.