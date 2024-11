L’associazione “Paradiso dei Poveri”, diretta da padre Fedele, a fianco delle famiglie in difficoltà economiche

«Il mese di maggio, che è dedicato alla Madonna, noi lo vogliamo dedicare anche ai bambini e per questo faremo una raccolta e una distribuzione gratuita di latte». E' quanto annuncia Padre Fedele Bisceglia, il missionario che, con la sua associazione, il Paradiso dei Poveri, e' sempre schierato in prima fila per aiutare i bisognosi della città di Cosenza.

«Grazie anche a Franco Corbelli, del Movimento Diritti Civili - dice Padre Fedele - che ha già acquistato e donato quintali di latte, ogni lunedì alle 17,00, in via Romualdo Montagna, dove c'e' la nostra associazione, a partire proprio dal primo maggio, distribuiremo il latte a chi ne ha bisogno». «Naturalmente aspettiamo che anche altri possano donare del latte - aggiunge il religioso - che noi poi distribuiremo gratuitamente ogni lunedì pomeriggio».