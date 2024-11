Momenti di apprensione stamattina per la protesta di un intero nucleo familiare che ha minacciato di darsi fuoco dopo l’ordine del Sindaco di sgomberare l’alloggio popolare che occupano da 24 anni.

SORIANO (VV) - Una donna di Soriano, armata di tanica di benzina e accendino, si è incatenata davanti al Municipio, per difendere la casa popolare assegnatagli 24 anni fa e che ora rischia di perdere. Verifiche effettuate nell’alloggio popolare avrebbero infatti dimostrato come la casa non risulti essere abitata dalla famiglia Longo. Da qui la decisione di destinarla a favore di un altro nucleo familiare. Accanto alla donna il marito, i tre figli e la giovane nuora. Sul posto il comandante della stazione di Soriano per tentare di sedare gli animi esagitati dei manifestanti. Ad assistere alla protesta, tra i tanti curiosi intervenuti su posto, il sindaco Francesco Bartone. A lui la famiglia Longo indirizza accuse pesanti, alle quali il primo cittadino risponde con un “no comment”.ci