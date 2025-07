L’intesa è stata firmata tra i sindaci Daniele Vacca e Andrii Mironyak e punta a creare ponti di pace e occasioni di crescita per entrambe le realtà

Come anticipato nelle scorse settimane dal sindaco di Soverato, Daniele Vacca, è stato formalizzato questa mattina a Palazzo di città l'accordo di cooperazione territoriale internazionale tra il Comune ionico e il Consiglio Comunale di Yaremche, Ucraina. La firma del protocollo da parte dei sindaci Vacca e Andrii Mironyak pone le basi per una collaborazione di lungo termine finalizzata alla realizzazione di progetti e scambi culturali e umanitari.

La sottoscrizione dell'accordo, della durata illimitata, diventa quindi una preziosa opportunità per valorizzare il ruolo della città di Soverato nel processo di ricostruzione dell'Ucraina e rafforzare al tempo stesso i sentimenti di vicinanza e solidarietà con il suo popolo. L'intesa nasce dalla volontà comune di consolidare i legami tra le due comunità nel segno della continuità. Tante sono state infatti nel tempo le iniziative istituzionali e civili organizzate in città per manifestare sincera vicinanza ad un popolo profondamente segnato dalla guerra.

Industria, agricoltura, trasporti, istruzione, sanità ma anche ambiente, arte, turismo e sport. Tanti saranno gli ambiti di interesse intorno ai quali si articolerà la cooperazione che prenderà forma con iniziative e progetti congiunti, grazie anche al Consiglio Nazionale delle associazioni ucraine in Italia. «Per le città di Soverato e Yaremche è un momento particolarmente emozionante che segna l'inizio di una proficua collaborazione volta al rafforzamento dei rapporti interculturali e di amicizia tra le due comunità - hanno commentato i sindaci Vacca e Mironyak -. Siamo certi che lo scambio di esperienze e la condivisione di buone pratiche ci permetteranno di creare ponti di pace e sviluppare occasioni di crescita per le nostre realtà».