A livello nazionale figura tra i primi posti tra le mete preferite dai viaggiatori. Le classifiche rientrano nel premio Travellers' Choice Best of the Best del noto portale online Tripadvisor

Nuovo importante riconoscimento per Tropea che scala la classifica delle spiagge più belle d’Europa e conquista la 16esima posizione (prima era 23esima). Il nome della Perla del Tirreno figura infatti tra i premiati del contest Travellers' Choice Best of the Best del noto portale online, dedicato al turismo Tripadvisor. A livello nazionale risulta sul podio nella categoria destinazioni preferite dai viaggiatori.

Tropea nella classifica di Tripadvisor

«Il Traveller’s Choice – sottolinea il sindaco Giovanni Macrì in una nota stampa- il riconoscimento che i cittadini temporanei, come amiamo definire i nostri ospiti, assegnano alle destinazioni visitate, rappresenta la cartina al tornasole di una reputazione internazionale che cresce sempre di più intorno all’esperienza Tropea. La stima e l’apprezzamento camminano di pari passo con l’impegno nella promozione della destinazione turistica, culturale ed identitaria, in tutti e 365 giorni dell’anno».

Dalla Reynisfjara Beach, la spiaggia nera di Vik in Islanda alla Praia da Falesia di Olhos de Agua in Portogallo, passando dalla Baia do Sancho di Fernando de Noronha in Brasile e ancora Australia, Cuba, Hawaii, Florida, Spagna, Bali, Costa Rica, Tanzania. Sono, queste, alcune delle località internazionali che insieme a Tropea, riempiono di bellezza e suggestioni la classifica di Tripadvisor. Il portale che raccoglie le recensioni degli internauti – si fa presente nel comunicato stampa - premia ogni anno le destinazioni, le cose da fare, gli hotel e i ristoranti di tutto il mondo preferiti dai viaggiatori, in base alle recensioni e ai punteggi ricevuti nei 12 mesi precedenti. Questo significa - conclude la nota - che i vincitori del premio Travellers' Choice Best of the Best sono scelti da viaggiatori autentici provenienti da ogni angolo del mondo che condividono storie e opinioni reali.