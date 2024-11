Si è svolta a Girfalco presso Palazzo Ciriaco-De Stefani, la sesta giornata della Innoweek, che ha visto lo svolgimento della seconda giornata della business competition “SpinUn Award” dedicata a startup e PMI innovative del settore del AgriTech&FoodTech.

I lavori sono stati aperti da Angelo Marra, presidente dell'associazione Reboot promotore dell’iniziativa che ha introdotto il primo talk dal titolo “Sostenibilità: un asset per le aziende” tenuto dal Alberto Paccagnella e dalla Marina Lobach. La chiusura dei lavori della mattinata l’intervento di Augusto Coppola CTO di Entopan Innovation dal titolo "UnderstandingInvestors".

Il pomeriggio si è aperto con Claudio Maffei che ha tenuto un talk su "Pillole di public speaking" e la presentazione del suolibro “Lo so che lo sai, ma lo fai? Manuale pratico per parlare in pubblico”.

A seguire i team delle startup presenti hanno partecipato alla formazione con “Il metodo LEGO® SERIOUS PLAY®”a cura del facilitatore Andrea Romoli.

Alle 16 si è aperta la parte pubblica con la tavola rotonda dal titolo “L’agricoltura del cambiamento” moderata il giornalista L. Emil Abirascid alla quale hanno partecipato Giacomo Giovinazzo, direttore generale della Regione Calabria Dipartimento Agricoltura, l’imprenditore Antonio Lancellotta - Set Energie e Le Greenhouse, Giovanni Agosteo - direttore Dipartimento di Agraria Università Mediterranea di Reggio Calabria, Consolato Caccamo – Ceo 76Investimenti, Antonio Paolillo tecnologo ed esperto di sicurezza alimentare, che si sono confrontati su come cambierà l’agricoltura nei prossimi anni.

L’intervento successivo è stato a cura di Gino Pappalardo su Blockchain e IoT per l'Agricoltura. Augusto Coppola di Entopaninnovation ha tenuto un talk su “Il ruolo delle startup nell'Open Innovation”. Mentre l’intervento di Stefano Alcaro è stato dedicato alla presentazione del CRISEA Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per l’Innovazione Rurale localizzato nella frazione Condoleo di Belcastro Calabro.

Alle 18.30 ha preso il via la Pitch competition dedicata alle startup “AgriTech e FoodTech” per accesso alla finale di domenica 10 Luglio.

Le startup che hanno ottenuto maggior voti dalla giuria hanno sono:

ELAISIAN sistemi iot per predizione die patogeni in agricoltura:

FLAAMY sistema di combustione a basso impatto ambientale;

LIOCREO sistema brevettato per la conservazione criogenica della frutta;

SQUP gelato senza latte, senza glutine e senza zucchero.

Dopo la competition Alberto Giusti ha presentato Guilds42 piattaforma, che permette di abilitare le persone ad opportunità in ambito digitale.

A seguire l'intervento di Antonio Concolino, per la presentazione di#PrimoDigital, il nuovo fondo di venture capital tecnologico “seed to early stage” promosso da Primo Ventures dedicati ad investimenti seed in startup che operano principalmente nel settore ICT.

In chiusura Giovanni Gatti ha presentato il Bio Distretto del Cibo di Copanello.