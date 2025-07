Il consigliere regionale pentastellato: «Come facciamo a parlare di ammodernamento se non riusciamo a tutelare chi viaggia?». Inviata una richiesta a RFI per adeguare il nodo ferroviario agli standard minimi di sicurezza, in quanto strategico per la mobilità turistica lungo la fascia ionica calabrese

La stazione di Sibari, importante crocevia su rotaie per la mobilità turistica nella fascia ionica calabrese, presenta delle inadeguatezze nelle banchine che rendono difficile e pericoloso l'accesso ai treni ad Alta Velocità, compreso il FrecciaRossa, unico treno in servizio sulla tratta Sibari-Bolzano. Il problema principale è un eccessivo dislivello tra il marciapiede e le carrozze dei treni di ultima generazione.

La denuncia parte da un video associato al proprio profilo dei social nel quale il presidente del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle in seno al governo regionale, Davide Tavernise, annuncia l’iniziativa per trovare una soluzione inviando una missiva datata 18 luglio 2025, chiedendo un intervento urgente a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., alla Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Reggio Calabria, all'Assessore ai Trasporti della Calabria Gianluca Gallo e al Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Marketing territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile Raffaele Rio.

«Dopo diverse segnalazioni, ho deciso di scrivere RFI perché è inaccettabile che diverse persone stiano praticamente mettendo a rischio la propria salute per salire o per scendere dal Frecciarossa – le parole del consigliere regionale Tavernise –, ho già denunciato questa situazione all'assessore Gallo che so che a sua volta ha scritto RFI».

Questa situazione comporta seri rischi per l'incolumità dei passeggeri, in particolare anziani, persone con disabilità o mobilità ridotta. Si sono verificate scene in cui i passeggeri devono essere aiutati fisicamente a salire a bordo, le valigie cadono e alcuni portano sgabelli da casa per colmare il dislivello. Tali condizioni sono incompatibili con gli standard minimi di sicurezza e accessibilità che un'infrastruttura pubblica dovrebbe garantire.

«Questa stazione va adeguata a standard moderni così come succede in tutte le altre stazioni d'Italia e non è possibile mettere a repentaglio una salute soprattutto di persone anziane – continua l’esponente politico –non è possibile nemmeno che parliamo di elettrificazione, di nuova ferrovia ionica quando invece non riusciamo nemmeno a fare un gradino o a mettere in sicurezza i binari perché qui la gente che arriva, in questa stazione, rischia seriamente di farsi male e io non lo posso assolutamente accettare».

L'adeguamento è considerato doveroso non solo sul piano tecnico e funzionale, ma anche necessario per assicurare a tutti i cittadini il diritto alla mobilità in condizioni di sicurezza e dignità, senza discriminazioni territoriali. «Cerchiamo nelle prossime settimane di portare questa posizione in consiglio regionale – conclude l’intervento Tavernise – e cerchiamo di risolvere questo problema che assolutamente ritengo inaccettabile in una regione d'Italia nel 2025».