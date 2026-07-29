Giro di vite contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, attraverso un messaggio pubblicato sui social, ha annunciato l'approvazione in Giunta di una delibera che autorizza l'installazione di cinquanta telecamere su tutto il territorio comunale, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti .

«Chi ama Reggio la deve amare tutti i giorni come se fosse casa propria. Un fenomeno che si è diffuso e consolidato in questi anni è il conferimento dei rifiuti, spazzatura ordinaria, ingombranti, ovunque capiti. Questa storia deve finire e questa storia finirà. Proprio per questo ho appena fatto approvare una delibera in Giunta che autorizza l'installazione di cinquanta telecamere per tutto il comprensorio comunale, da Catona a Bocale ». Il sindaco ha precisato che il provvedimento non è rivolto ai cittadini rispettosi delle regole, ma esclusivamente a chi continua a violarle. «Non è una caccia al cittadino, ci mancherebbe altro. È una caccia però ai trasgressori che continuano a conferire questi rifiuti in maniera assolutamente illecita».