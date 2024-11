Anna Laura Orrico

La deputata cosentina, imprenditrice e manager, è in pole position per la nomina a coordinatrice regionale del Movimento 5Stelle. Anna Laura non si sbilancia. «Credo che si voglia attendere l’esito delle elezioni in Lombardia e nel Lazio», ipotizza. Sì Anna Laura, anche perché con i disastri annunciati in Lazio e Lombardia al posto di una manager potrebbero scegliere un esorcista.