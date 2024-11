Sadia, Adama e Madi

Arrivati in Italia 5 anni fa, sfidando mare e pericoli, tre giovani provenienti dal Senegal e dalla Costa d’Avorio hanno inaugurato a Mangone (Cs) la cooperativa SAM, un’azienda per la produzione di pasta fresca e ostie per la Messa (loro sono musulmani). Insomma, il primo pastificio in Italia destinato a soddisfare contemporaneamente le esigenze della panza e dello spirito.