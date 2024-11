Maria Limardo

Dopo una sindacatura tormentata, sopratutto sotto il profilo dei conti, la Limardo è stata a lungo in campo per una sua riconferma. Due giorni fa il retrofront a sorpresa: non mi ricandido. Non sappiamo quanto la scelta sia frutto di una decisione personale o della pressione della coalizione, magari per cercare di far rientrare i centristi di Pitaro. Intanto il campo largo esulta, già galvanizzato dalla Sardegna. Mari', ma non lo potevi dire prima?