Giuseppe Profiti

Per giorni in lizza per l’incarico di direttore generale all'ospedale San Martino di Genova, il commissario di Azienda Zero era dato in partenza dalla Calabria. Poi il comunicato della Regione Liguria ha chiuso le porte per “incompatibilità”. Giuseppe, ma davvero te ne volevi andare? È vero che l’Azienda è Zero, ma uno stipendio a Molti Zeri rende tutto più sopportabile.