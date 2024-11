Maria Antonietta Rositani

Rischiava di tornare in sedia a rotelle ma grazie a un percorso chirurgico gratuito potrà curarsi e proiettarsi in un futuro migliore. Ha ancora i segni della violenza del marito, che tentò di ucciderla dandole fuoco, ma lei ora ha una speranza. «Se quell’uomo torna libero devo poter correre», dice. E noi dobbiamo fare in modo che lei non debba correre per scappare, ma solo per essere felice.