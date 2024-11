Giuseppe Mattiani

Il consigliere regionale condivide la discesa con Ferdinando Laghi per una proposta di legge surreale che ha unito maggioranza e opposizione in un coro di no: la possibilità di partecipare in smart working a Conferenze capigruppo consiliari, giunte e Commissioni. Ma avete pensato a un consigliere collegato mentre è in bagno? E poi, come dress code suggerite giacca e ciabatte?