Roberto Ghiselli

Il presidente del comitato vigilanza dell'Inps afferma che sarebbe un grave errore eliminare il Reddito di cittadinanza. «Teniamo anche conto che c'è chi il lavoro non lo trova e c'è anche chi fa lavori poveri, quindi, pur lavorando è povero», ha aggiunto. Peccato che in Calabria più che il lavoro si cerchi lo stipendio: da noi funzionano quelli che pur non lavorando sono ricchi.