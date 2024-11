Manu Ginobili

Il cestista argentino, ex stella Nba e leggenda della Viola basket, tornerà a Reggio Calabria il 4 luglio per ricevere il San Giorgio d'Oro. Manu ci fa tornare ai bei tempi, quando calcio e basket facevano battere i cuori in riva allo Stretto. Ora la Reggina rischia di scomparire e la Viola vive nell’incertezza. Manu fai un canestro anche per noi, visto che qui ci hanno bucato tutti i palloni.